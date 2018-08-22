Все инциденты произошли 6 августа

Все инциденты произошли 6 августаВ Солигаличе два подростка за один вечер угнали четыре автомобиля, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Все заявления поступили в дежурную часть полиции 6 августа. По горячим следам полицейские вышли на двух подростков из Чухломского района. Юноши признались, что хотели погулять, но идти пешком было лень. Они взяли чужую «Оку» и катались на ней, пока не кончился бензин.После они угнали еще три автомобиля. В отношении подростков возбудили уголовные дела.