В Коврове в очередной раз горело заброшенное здание на Октябрьской, 15. По информации пресс-службы МЧС, после пожара в 2012 году дом был полностью расселён и находился в заброшенном состоянии. В этот раз огонь распространился довольно быстро из-за огромного количества мусора и старой мебели внутри.

В Коврове в очередной раз горело "заброшенное" здание на Октябрьской, 15. По информации пресс-службы МЧС, после пожара в 2012 году дом был полностью расселён и находился в заброшенном состоянии. В этот раз огонь распространился довольно быстро из-за огромного количества мусора и старой мебели внутри. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Тушить "заброшку" пришлось около 2 часов. Причин ЧП может быть как минимум две - неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц или умышленный поджог. На пожаре, к счастью, никто не пострадал.