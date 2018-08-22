В индийском городе Мумбаи горит высотное здание. С крыши с помощью крана были спасены несколько человек. Однако еще около 10 человек остаются заблокированы на лестнице.

В индийском городе Мумбаи горит высотное здание.Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел. В настоящее время на месте задействованы 14 пожарных машин и вертолеты, сообщает РИА Новости.По словам представителя правоохранительных органов, с крыши при помощи крана были спасены несколько человек. Однако еще около 10 человек остаются заблокированы на лестничных пролетах. Уже стало известно, что 2 человека погибли и еще 14 получили ожоги и травмы.Причина пожара пока остается неизвестна.