22.08.2018

2018-08-22 19:25:40

В Нижнем Новгороде маршрутка насмерть сбила 90-летнего велосипедиста

В Нижнем Новгороде под колесами маршрутки погиб 90-летний велосипедист. Как пишет , пенсионер ехал по обочине, но водитель маршрутки его не заметил. От удара пожилого мужчину отбросило на асфальт, он скончался на месте.