При обследовании места проживания подозреваемого сотрудники полиции обнаружили несколько свертков с веществом неизвестного происхождения, а также свыше 1400 таблеток разного цвета...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 27-летнего жителя столицы, по месту жительства в п. Сосенское. При обследовании его места проживания сотрудники полиции обнаружили несколько свертков с веществом неизвестного происхождения, а также свыше 1400 таблеток разного цвета.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 800 граммов, а таблетки – психоактивным веществом МДМА.По данному факту МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве