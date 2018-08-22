Безработный местный житель выхватил из рук 86-летней женщины сумку с имуществом.

Утром 21 августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о совершении грабежа в отношении 86-летней жительницы города Покров. Пенсионерка пояснила, что по дороге домой из магазина к ней подошел неизвестный мужчина и резко выхватил сумку, в которой находился мобильный телефон, документы, кошелек с деньгами и продукты питания. С похищенным злоумышленник скрылся. Причиненный материальный ущерб пожилая женщина оценила в 6 тысяч рублей.По «горячим следам» оперативники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении преступления 27-летнего безработного местного жителя. Реализовать похищенное имущество он не успел.Фигурант дал признательные показания. В настоящее время отделением дознания Петушинского ОМВД в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.