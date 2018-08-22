Скрытый смысл танца президента России Владимира Путина и главы МИД Австрии Карин Кнайсль разоблачили западные СМИ. Наблюдатели утверждают, что это был геополитический шаг, который подрывает амбиции Европы.

Скрытый смысл танца президента России Владимира Путина иглавы МИД Австрии Карин Кнайсль разоблачили западные СМИ. Наблюдателиутверждают, что это был "геополитический шаг", который подрываетамбиции Европы.Вальсируя с австрийским министром, Владимир Путин послалсигнал, который говорит о желании российского лидера "станцевать с Европой".Президент абсолютно точно знал, какое впечатление окажет его визит на свадьбу КаринКнайсль на западных противников, уверена бывший главный редактор Le MondeНатали Нугайред."Каждый жест имеет значение, каждое слово имеетзначение. И эта свадьба была наполнена символизмом", – написала Нугайред всвоей колонке для британской газеты The Guardian.По мнению автора статьи, нынешнее австрийское правительствоподыграло Путину. Австрия теперь быстро превращается в "российского троянскогоконя в самом сердце Европы". Вальс Путина на свадьбе министра – не простотрюк, он показал наличие дружеских связей на Западе, несмотря на различныеобвинения России. Это сигнализирует о том, что российский лидер способенподорвать амбиции Европы, уверена Нугайред.Единственное, что утешает автора материала – возмущениевизитом Путина на свадьбу министра со стороны австрийской оппозиции. Изданиенапоминает, что после нашумевшего бракосочетания оппозиционеры попросили главуавстрийского МИДа подать в отставку.Автор заключает, что своим танцем Владимир Путин нанес удар по европейским ценностям и политической архитектуре Европы. Нугайред напоминает, что из Австрии президент России направился в Германию, на переговоры с Ангелой Меркель. И это, по мнению журналиста, не единственные европейские политики, симпатизирующие Путину. К числу друзей российского лидера можно отнести, в частности, итальянского вице-премьера Маттео Сальвини. Который, возможно, станет его следующим партнером по танцам, пишет британская газета.