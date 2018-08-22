Журналистке телеканала
Россия 24 Дарье Козловой стало плохо во время интервью. Девушка общалась с
министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.
Журналистке телеканала
"Россия 24" Дарье Козловой стало плохо во время интервью. Девушка общалась с
министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.
Происшествие случилось в центре "Патриот"
в подмосковной Кубинке. Там с 21 по 26 августа
проходит форум "Армия-2018".
На последний вопрос телеведущей глава Минпромторга отвечал около
минуты. Когда Козлова заканчивала репортаж, она вдруг начала говорить медленнее
и подбирать слова.
Затем журналистка пошатнулась, ее поддержал Мантуров, но
продолжить эфир она не смогла и упала в обморок. В этот момент видеокамера переключилась
на ведущего новостей.
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эфира опубликовал Telegram-канал
mediamsk. Причины, по которым Дарье Козловой стало плохо, неизвестны. Позже в пресс-службе
холдинга ВГТКР рассказали, что девушка чувствует себя хорошо. "Упала
в обморок, да… Все с ней в порядке, все хорошо. Чувствует себя
нормально", – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.
Стало известно, что антропоморфный робот,
представленный Центром Хруничева на форуме "Армия-2018",
не смог вступить в диалог с главой "Роскосмоса"
Дмитрием Рогозиным, но тот прошел мимо. Сейчас робот официально называется
"Базовой роботизированной платформой №1".