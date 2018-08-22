Журналистке телеканала Россия 24 Дарье Козловой стало плохо во время интервью. Девушка общалась с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Журналистке телеканала"Россия 24" Дарье Козловой стало плохо во время интервью. Девушка общалась сминистром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.Происшествие случилось в центре "Патриот"в подмосковной Кубинке. Там с 21 по 26 августапроходит форум "Армия-2018".На последний вопрос телеведущей глава Минпромторга отвечал околоминуты. Когда Козлова заканчивала репортаж, она вдруг начала говорить медленнееи подбирать слова.Затем журналистка пошатнулась, ее поддержал Мантуров, нопродолжить эфир она не смогла и упала в обморок. В этот момент видеокамера переключиласьна ведущего новостей.Отрывокэфира опубликовал Telegram-каналmediamsk. Причины, по которым Дарье Козловой стало плохо, неизвестны. Позже в пресс-службехолдинга ВГТКР рассказали, что девушка чувствует себя хорошо. "Упалав обморок, да… Все с ней в порядке, все хорошо. Чувствует себянормально", – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.Стало известно, что антропоморфный робот,представленный Центром Хруничева на форуме "Армия-2018",не смог вступить в диалог с главой "Роскосмоса"Дмитрием Рогозиным, но тот прошел мимо. Сейчас робот официально называется"Базовой роботизированной платформой №1".