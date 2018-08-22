Компания Microsoft включилась в истерию с русскими хакерами и якобы нашла угрозу предстоящим в США выборам в Конгресс. Есть ли у этой корпорации серьезные доказательства выясняли Вести.net.

Microsoft нашел угрозу американским выборам со стороны мифических русских хакеров и закрыл ряд фишинговых сайтов, которые были предположительно связаны с хакерской группировкой Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28, из-за за которой якобы стоят те самые русские власти.По словам высокопоставленного управленца компании следы группировки Strontium прослеживаются как в прошлых президентских выборах в США, так и в выборах французского президента. Как полагают в Microsoft хакеры постараются также каким-либо образом вмешаться в предстоящие в сенат и конгресс США так называемые промежуточные выборы.А теперь немного статистики. Китайское интернет-население все ближе к отметке в 1 млрд. Согласно свежей статистике количество пользователей сети в Поднебесной составляет 800 млн человек. Для сравнения это если сложить вместе Японию, Россию, Мексику и США. Подробности – в программе 33Live.Runet.