Юные художники со всей России во Владимире. 17 международный детско-юношеский пленэр в этом году собрал рекордное количество участников - более 470 человек. Что рисуют дети, и как их работы оценивают взрослые? Расскажем прямо сейчас.

Юные художники со всей России во Владимире. 17 международный детско-юношеский пленэр в этом году собрал рекордное количество участников - более 470 человек. Что рисуют дети, и как их работы оценивают взрослые? Расскажем прямо сейчас.В финальный день пленэра она решила запечатлеть Владимир на память. Кате - 17, начала рисовать примерно 5 лет назад. На пленэр приехала из Красноярска. В нашем городе юная художница впервые, но уже успела полюбить Владимир.Катя Волокитина, участница пленэра (г. Красноярск): "Приехала сюда работать, а не знакомства заводить. Вот ходим, работаем, и мне это нравится. Город красивый, новые места, все такое красивое и отличающееся. В Красноярске-то не особо много достопримечательностей, вот таких вот. А тут что не угол, так храм какой-то стоит или собор, аж глаза разбегаются, все хочется нарисовать".Двенадцатилений Артем также впервые на владимирском пленэре. Приехал из Свердловской области.Артём, участник пленэра (г. Кировград): "Просто заинтересовался съездить в другой город, порисовать. В прошлом году ездил в Санкт-Петербург, в этом решил во Владимир. Нравится рисовать акварелью, но только рисовать акварельными карандашами. Это как карандаши, но когда ими нарисуешь - их можно развести водой, а можно оставить как карандаши".Международный пленэр юных художников проходит во Владимире уже 17 раз. На этот раз его посвятили объявленному в России Десятилетию детства. Пленэр собрал рекордное количество участников - почти 500 ребят из 23 регионов России. От Калининграда до Камчатки. Приехали также наши соотечественники из Австралии.Николай Чебанов, президент Молодежной общественной организации "Дом мира": "Этот проект рожден на нашей земле. Его инициатором была заслуженный работник культуры, педагог детской художественной школы, Аида Ивановна Дынникова. "Дом мира" поддержал с самого начала проведение этого пленэра и стал традиционно уже нашим проектом на дальнейшие годы. Он помогает развитию межнациональных связей творческой молодежи, помогает познакомиться с культурой, традициями Владимирской земли, ну и как-то привлечь внимание к нашей культуре".Финал пленэра совпал с открытием выставки детского рисунка. Тема - дружба народов. Поступило более тысячи работ из разных регионов России, от ребят, которые не смогли принять участие во Владимирском пленэре. Членам жюри пришлось проявить жёсткость, потому что выставка могла вместить только десятую часть работ.Ирина Кузьмина, член жюри (г. Санкт-Петербург): "Работать жюри было очень сложно, чтобы выбрать интересные работы. Ну, во-первых, - выразительность, выразительность - это всегда, какой бы конкурс ни был, всегда является основным критерием. Ну и, безусловно, основная грамотность какая-то. Композиция чтобы была достаточно хорошая, грамотная, колорит, рисунок. Ну, т. е это часто узкие профессиональные моменты".Лучшие рисунки останутся во Владимире и будут показаны на различных выставках. Остальные работы ребята увезут с собой, чтобы устроить выставки в своих городах.