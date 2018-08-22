Городская администрация выделит миллион на подготовку документации

Городская администрация выделит миллион на подготовку документацииВо Владимире выбрали общественные территории, которые станут следующими в очереди на благоустройство.Городская администрация намерена выделить миллион рублей на разработку проектно-сметной документации. Проекты необходимо подготовить к следующему году.В список вошли:части исторического ядра Владимира в пределах улиц Дворянская, Девическая, 2-я Никольская;сквер на улице Чайковского;сквер на улице Гвардейской в микрорайоне Юрьевец;спортивный сквер в районе школы № 32 на Верхней Дуброве.Проекты будут финансировать из средств, выделенных из бюджета на 2018 год.