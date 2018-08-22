Супермодель
порадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram.
16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.
Супермодель
порадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram.
16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.
Мама пятерых детей Наталья Водянова поделилась
семейным трогательным фото. Парень очаровал подписчиц знаменитости.
Многие поразились, как
вырос Лукас. На фото он в синих брюках, кроссовках и светлой
футболке. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на свою маму.
Пользовательницы соцсетей стали писать множество комплиментов сыну Водяновой.
"Мамина улыбка у сына!",
"Какой взрослый сын!", "Как будто
два подростка сидят", "Наташенька, как вы похожи", "Как дети быстро
растут. Очень красивый мальчик", – прокомментировали фото подписчики. Некоторые
пророчат Лукасу карьеру манекенщика. Но наследник Водяновой пока с профессией
не определился.
Известно, что молодой
человек уже обзавелся возлюбленной по имени Мила.
Недавно он познакомил девушку со своей звездной мамой.
Напомним, в первом
браке с британским аристократом Джастином Портманом у Натальи
Водяновой родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. А от
французского бизнесмена Антуана Арно, с которым модель счастлива уже семь лет,
у нее появились на свет сыновья Максим
и Роман.