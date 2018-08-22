Супермодель порадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram. 16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.

Супермодельпорадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram.16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.Мама пятерых детей Наталья Водянова поделиласьсемейным трогательным фото. Парень очаровал подписчиц знаменитости.Многие поразились, каквырос Лукас. На фото он в синих брюках, кроссовках и светлойфутболке. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на свою маму.Пользовательницы соцсетей стали писать множество комплиментов сыну Водяновой."Мамина улыбка у сына!","Какой взрослый сын!", "Как будтодва подростка сидят", "Наташенька, как вы похожи", "Как дети быстрорастут. Очень красивый мальчик", – прокомментировали фото подписчики. Некоторыепророчат Лукасу карьеру манекенщика. Но наследник Водяновой пока с профессиейне определился.Известно, что молодойчеловек уже обзавелся возлюбленной по имени Мила.Недавно он познакомил девушку со своей звездной мамой.Напомним, в первомбраке с британским аристократом Джастином Портманом у НатальиВодяновой родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. А отфранцузского бизнесмена Антуана Арно, с которым модель счастлива уже семь лет,у нее появились на свет сыновья Максими Роман.