Xiaomi представила на мероприятии в Индии смартфон своего нового саббренда Poco — Pocophone F1. Устройство ориентировано в первую очередь на продвинутых пользователей, которым нужна максимальная производительность топовой системы-на-чипе Qualcomm Snapdragon 845, качественная камера и гибкие возможности настройки по рекордно низкой для смартфона с таким железом цене.

Xiaomi представила на мероприятии в Индии смартфон своего нового саббренда Poco — Pocophone F1. Устройство ориентировано в первую очередь на продвинутых пользователей, которым нужна максимальная производительность топовой системы-на-чипе Qualcomm Snapdragon 845, качественная камера и гибкие возможности настройки по рекордно низкой для смартфона с таким "железом" цене.Пока анонсирована лишь цена Pocophone F1 для Индии, которая в пересчете составляет 300 долларов или чуть больше 20 000 рублей — это самый дешевый Android-смартфон со Snapdragon 845 на мировом рынке, примерно в три раза дешевле аналогичного Samsung Galaxy S9+.Xiaomi Pocophone F1: дизайн и характеристикиНовинка Xiaomi, в отличие от большинства современных флагманских смартфонов, избежала хрупкого стекла на задней панели — она выполнена из алюминия, окрашенного в черный, синий или красный цвет, а у специальной топовой версии — из кевлара. Другого модного тренда — выреза-"челки" в верхней части экрана — избежать не удалось.Сам дисплей получил обычную LCD IPS-матрицу c разрешением FullHD+ (2248 x 1080 пикселей) и диагональ в 6 дюймов. Устройство в базовой конфигурации комплектуется 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, доступны также более дорогие версии с 6/128 и 8/256 ГБ. Аккумулятор у телефона довольно емкий — 4000 мА*ч, что больше, чем у Samsung Galaxy S9 или OnePlus 6. Кстати, именно последний флагман OnePlus стал в ходе презентации главной мишенью маркетологов Xiaomi — и камера у него, мол, не такая хорошая, и приложения он запускает медленнее, и стоит при этом на 200 долларов дороже.Xiaomi Pocophone F1: камера и искусственный интеллектXiaomi Pocophone F1 оснащается сдвоенной тыловой камерой. Основной объектив совмещен с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX 363 (как во флагманском Xiaomi Mi8), вспомогательная 5-мегапиксельная камера, обеспечивающая эффекты размытия фона, использует сенсор Samsung. У матрицы крупные 1.4-нм пиксели, которые, помимо высокой чувствительности при слабой освещенности, обеспечивают быстрый автофокус с технологией dual-pixel.Фронтальная камера — 20-мегапиксельная (та же, что в Mi8) с поддержкой технологии объединения пикселей, позволяющей получать более качественные снимки в полумраке. ПО камер использует алгоритмы машинного обучения, распознавая различные сцены, чтобы подстраивать параметры съемки и обработки. Инфракрасная камера, как у Xiaomi Mi8, обеспечивает разблокировку смартфона по лицу в темноте.Xiaomi Pocophone F1: интерфейс и особенности ПОPocophone F1 использует специальный интерфейс MIUI for POCO с акцентом на производительности и быстрых обновлениях, который гораздо больше похож на стоковый интерфейс Android, чем на обычный MIUI, во многом пытающий имитировать iOS. Но функциональность лончера расширена — например, значки в меню приложений сортируются по функциональности и даже по цвету, также поддерживается установка альтернативных наборов значков. Через неделю Poco Launcher можно будет скачать в Google Play и установить на другие смартфоны.Также представители Xiaomi говорят, что прошивка заметно — до 25% и больше — ускоряет запуск приложений благодаря оптимизации работы с данными, одновременно распределяя максимум системных ресурсов в пользу приложения, которое используется в данный момент. Ускорена и отзывчивость интерфейса — прикосновение якобы распознается на 20% быстрее, чем на других смартфонах, примерно на столько же ускорены и анимации интерфейса.Обещан апдейт прошивки до Android P (9.0) в четвертом квартале 2018 года и обновления системы безопасности Android как минимум раз в квартал.Xiaomi Pocophone F1: цена и дата начала продажСамая доступная версия Pocophone F1 с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ обойдется 20 999 рупий — в пересчете на рубли по текущему курсу это примерно 20 300 рублей. Версия со 128 ГБ встроенной памяти обойдется примерно на 3000 рублей дороже. Топовый вариант с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ обойдется примерно в эквивалент 29 000 рублей. Добавив еще 1000, можно будет приобрести устройство с такой же топовой начинкой и кевларовой задней крышкой. Продажи в Индии начнутся 29 августа эксклюзивно в онлайне. Позже устройство выйдет на более чем 25 международных рынках — 27 августа, например, европейская презентация гаджета пройдет в Париже.