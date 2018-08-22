За покупками предлагают ходить всем вместе. Во Владимире открылась 4 межрегиональная выставка под названием Для всей семьи. Во владимирском экспоцентре свои товары на продажу выставили 80 производителей со всей страны. Что предлагают покупателям на семейной выставке посмотрела Валерия Саенко.

За покупками предлагают ходить всем вместе. Во Владимире открылась 4 межрегиональная выставка под названием "Для всей семьи". Во владимирском экспоцентре свои товары на продажу выставили 80 производителей со всей страны. Что предлагают покупателям на семейной выставке посмотрела Валерия Саенко.Здесь всё: от продуктов питания до одежды для детей и взрослых. К новому учебному году ателье "Light Steps" представляет обувь собственного производства. Разрабатывает каждую модель Ирина, а мастера раскраивают, обшивают и затягивают кожу вручную. Прямо в Экспоцентре принимают заказы на дизайнерский пошив. Мерки снимут здесь же. Гарантия - сезон, такую из обувных производителей почти никто не делает.Ирина Городецкая, представитель семейного обувного ателье "Light Steps" (г. Муром): "Люди носят нашу обувь годами. Новинки, а также классические модели, которые всегда пользуются спросом. Хотим еще раз напомнить, что вся наша обувь изготавливается только из натуральной кожи. И каждая представленная здесь пара выполнена вручную нашими мастерами".Выставка под названием "Для всей семьи" выросла из школьного базара, раньше во Владимирском Экспоцентре его проводили ежегодно перед днем знаний. Но уже в 4 раз тематику расширяют, чтобы в одном месте владимирцы могли купить все для дома и жизни.Наталья, посетительница выставки: "В принципе, интересно, особенно, кому детей в школу подготовить, то хорошо можно посмотреть", - "Что-то купили?" - "Купила я. У донских казаков купила рыбки".А вот этот аппарат в разы облегчит домашнюю уборку. Одна такая экомашина с мощным двигателем - это и очиститель воздуха, и увлажнитель, и пылесос. Кстати, немецкого производства. Как работает, демонстрируют прямо перед съемочной группой.Анастасия Анохина, менеджер компании HYLA: "Почистили воздух, почему никакая пыль не вылетает обратно? Потому что это бесфильтровая техника, сепараторная технология. То есть вся пыль у вас попала в воду, вот эта вот турбина - это сепаратор, она вращается - 25 тысяч оборотов в минуту. То есть идет очень качественное перемешивание всей пыли и грязи с водой. Все, что вы поймали, в воздухе, это все остается в воде, и ни одна пылинка у вас не возвращается обратно в дом".Владимирцы уже начинают готовиться к холодам. Женщины покупают шубы. Здесь есть датская норка, каракуль, мутон под любой вкус и любого размера. Вот это афганская каракульча - один из самых износостойких меховых материалов. Он пользуется здесь особой популярностью.Светлана Гаврина, директор салона "Шахиня" (г. Нижний Новгород): "Это очень красивые шубы, очень красивые лекала и очень хорошая посадка у нас. Вот, пожалуйста, что на мне надето - цвет золота. Она на любую женщину сядет. Хорошая, легкая посадка. Цена договорная, цены недорогие. Такая шуба будет носиться минимум 20 лет, потому что каракуль - это самый стойкий мех в мире".Есть чем заняться на выставке и дачникам. Из вологодского питомника во Владимир привезли саженцы всех видов: летние, осенние, зимние. Среди цветов - гибискус и роза, среди фруктов - абрикосы, сливы, груши и яблоки. Владимирцам для участка советуют колоновидные деревья. C таких особенно удобно собирать урожай.Иван Твердохлебов, представитель вологодского питомника: "Они низкорослые, не высокого роста: 1 метр 50 - 1 метр 70; на полтора метра сажаются они, мало места берут. Груши, яблони, есть черешня колоновидная".В этом году на выставку собрались 80 экспонентов из 18 регионов страны. Товары для всей семьи в экспоцентре будут выставлять до 25 августа. В это время здесь пройдут бесплатные мастер-классы. А следующая выставка такой тематики будет лишь в ноябре этого года.