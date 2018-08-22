По меньшей мере четыре человека погибли, еще 16 пострадали в результате пожара в 19-этажном жилом комплексе Crystal Tower в Мумбаи. У пожарных ушло почти четыре часа на то, чтобы справиться с огнем. Очевидец снял на видео работу спасателей.

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 16 пострадали в результате пожара в 19-этажном жилом комплексе Crystal Tower в Мумбаи. У пожарных ушло почти четыре часа на то, чтобы справиться с огнем. Очевидец снял на видео работу спасателей.Пожар вспыхнул около 08:45 утра на 12 этаже здания, но к моменту прибытия огнеборцев пламя охватила уже 13, 14 и 15 этажи, перекрыв жителям пути отступления. По предварительным данным, около 10 человек оказались заблокированы на лестницах, четверо из них — женщина и трое мужчин — задохнулись."Повсюду был дым, но мы услышали крики с улицы и бросились к окну, через которое нас и спасли пожарные", — рассказал 10-летний Зен Садакаркар, проживающий с родителями на 16 этаже.В больницу были доставлены 16 человек с отравлениями и ожогами, но спасатели не исключают, что число пострадавших возрастет — сейчас они обследуют высотку в поисках выживших.