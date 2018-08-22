Переживающая развод артистка выступила в Ялте с программой Мужчины и
женщины. Юмористка поязвила на тему семейных отношений.
Переживающая развод артистка выступила в Ялте с программой "Мужчины и
женщины". Юмористка поязвила на тему семейных отношений.
Первой шуткой Елены Степаненко стало нелицеприятное
высказывание о сильном поле. Оно показалось публике очень личным для актрисы.
"Мужчина – это две руки, две ноги, а
посередине сволочь", – цитирует Степаненко сайт . На
протяжении двух часов она довольно гадко шутила, и зал понимал, что всюду – намек
на семейную драму и лично на Евгения Петросяна.
Публика понимающе смеялась и на "ура"
воспринимала любимую артистку. Фанаты близко к сердцу приняли беду Степаненко. "Елена,
милая. Держитесь! Когда мы снова увидим ваш замечательный дуэт с Евгением
Вагановичем?!" – написали поклонники в записке юмористке, но та не ответила.
Зато Степаненко очень
убедительно исполняла монолог о полезности скандалов и ссор для семейного
счастья. Зло пошутила артистка и в адрес своих коллег. "А разве не подвиг
выслушивать от твоей мамы каждый вечер полный пересказ программы "Давай,
поженимся!"… И главное, хороши специалистки по выбору мужа: Гузеева третий раз
замужем, а сваху муж бил, бил, а в результате бросил! И они всю страну учат,
как удачно выйти замуж!", – заявила Степаненко.
После выступления жена
Петросяна быстро исчезла за кулисами. Не было ни традиционных совместных фото с
поклонниками, ни автографов. Не приняла артистка и крымских конфет от молодой поклонницы.
Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и
Елены Степаненко стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического
суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары.
Позже появилась официально не подтвержденная информация, что у 72-летнего
юмориста роман с личной помощницей Татьяной Брухуновой.