Переживающая развод артистка выступила в Ялте с программой Мужчины и женщины. Юмористка поязвила на тему семейных отношений.

Переживающая развод артистка выступила в Ялте с программой "Мужчины иженщины". Юмористка поязвила на тему семейных отношений.Первой шуткой Елены Степаненко стало нелицеприятноевысказывание о сильном поле. Оно показалось публике очень личным для актрисы."Мужчина – это две руки, две ноги, апосередине сволочь", – цитирует Степаненко сайт . Напротяжении двух часов она довольно гадко шутила, и зал понимал, что всюду – намекна семейную драму и лично на Евгения Петросяна.Публика понимающе смеялась и на "ура"воспринимала любимую артистку. Фанаты близко к сердцу приняли беду Степаненко. "Елена,милая. Держитесь! Когда мы снова увидим ваш замечательный дуэт с ЕвгениемВагановичем?!" – написали поклонники в записке юмористке, но та не ответила.Зато Степаненко оченьубедительно исполняла монолог о полезности скандалов и ссор для семейногосчастья. Зло пошутила артистка и в адрес своих коллег. "А разве не подвигвыслушивать от твоей мамы каждый вечер полный пересказ программы "Давай,поженимся!"… И главное, хороши специалистки по выбору мужа: Гузеева третий раззамужем, а сваху муж бил, бил, а в результате бросил! И они всю страну учат,как удачно выйти замуж!", – заявила Степаненко.После выступления женаПетросяна быстро исчезла за кулисами. Не было ни традиционных совместных фото споклонниками, ни автографов. Не приняла артистка и крымских конфет от молодой поклонницы.Напомним, что о расставании Евгения Петросяна иЕлены Степаненко стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовническогосуда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары.Позже появилась официально не подтвержденная информация, что у 72-летнегоюмориста роман с личной помощницей Татьяной Брухуновой.