Граждан Украины не на шутку напугали собственные политики. Правительственный чиновник предупредил о восстании регионов после президентских выборов в марте будущего года.

Граждан Украины не на шутку напугали собственные политики.Правительственный чиновник предупредил о восстании регионов после президентскихвыборов в марте будущего года.Заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутреннеперемещенных лиц Георгий Тука заявил, что регионы Украины могут устроить бунт послевыборов президента. Это произойдет, если их не устроят результаты голосования.Такой сценарий чиновник назвал худшим и добавил, что протестыбудут поддержаны "нашими друзьями за поребриком", сообщает . По его мнению, наихудшийвариант – это если после выборов один, два или три облсовета заявят, что несчитают выигравшего победителем. А после этого в стране начнутся крайненегативные действия, поддержанные Россией.Условия для волнений в некоторых украинских регионахдействительно есть, считают эксперты. Как подчеркнул в интервью"Московскому комсомольцу" ведущий научный сотрудник Центраисследований проблем стран ближнего зарубежья Олег Неменский, беспокойствовызывают не только юго-восточные области, но и западные."Настоящие социальные выступления на Украине могутпроизойти в связи с экономическими проблемами, которые накапливаются и действительноогромны, и случатся они между выборами. Поэтому осенние парламентские выборытаят в себе большую угрозу, нежели чем президентские", – отметил политолог.С ним согласен и заместитель директора Института стран СНГВладимир Жарихин, но он полагает, что господин Тука сделал устрашающее заявлениес одной целью – получить финансирование для усиления своих силовых структур вэтих регионах и подавления возможных выступлений.Между тем издание "Луга news.ru" обнародовалосегодня весьма интересны прогноз, согласно которому следующим президентомУкраины станет человек Кремля. В противном случае, уверен автор статьи, в страненачнется третий Майдан.Не исключено, что одной из серых лошадок на выборах станет лидеробщественного движения "Украинский выбор", который много делает дляобмена пленных в Донбассе, Виктор Медведчук. Он, правда, пока не заявлял освоих президентских амбициях.В разные годы Медведчук возглавлял администрацию президентаУкраины, был первым вице-спикером Рады, членом Высшего совета юстиции и СНБО.Не исключено, что опытный политик может подыграть мирным инициативам Петра Порошенко,который мечтает поднять себе рейтинг возвращением на родину режиссера Олега Сенцова,осужденного в России за террористическую деятельность.Если спасителем Сенцова и других украинцев, отбывающихнаказание в России, станет тандем двух кандидатов Порошенко и Медведчука, то вовтором туре выборов действующий президент может и проиграть.Пока считается, что рейтинг Медведчука нулевой. Но этотолько потому, что его еще не рассматривали как претендента на главный постстраны. Известно также, что именно радикальный кандидат может всколыхнутьболото, поднять с диванов избирателей, которые отчаялись что-либо изменитьсвоим участием в голосовании. А этот избиратель есть сегодня на востоке, юге идаже в центре Украины.Казалось бы, этот фантастический сценарий не можетвоплотиться в жизнь, но история показывает, что в такой стране, как Украинаможет произойти всякое. Напомним, что выборы президента Незалежной назначены на31 марта.Об участии в них пока что официально заявила только лидер"Батькивщины" Юлия Тимошенко. Потенциальными кандидатами считаютсяПетр Порошенко, бизнесмен Вадим Рабинович, экс-министр обороны АнатолийГриценко и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.