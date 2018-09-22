В Крыму снят режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в городе Армянске на севере полуострова после выброса в атмосферу химических веществ в ночь на 24 августа. Об этом рассказал в ходе рабочей поездки в Ставрополь глава республики Сергей Аксенов. Он также уточнил срок открытия движения по Крымскому мосту для большегрузного транспорта.

В Крыму снят режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в городе Армянске на севере полуострова после выброса в атмосферу химических веществ в ночь на 24 августа. Об этом рассказал в ходе рабочей поездки в Ставрополь глава республики Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, в Армянске уже все нормально, хотя с потеплением фон вредных веществ в атмосфере все-таки присутствует. С завтрашнего дня там ожидается похолодание, и власти уверены, что все будет в норме. "Сегодня никаких оснований для ЧС нет", — сказал Аксенов, добавив, что продолжаются все мероприятия по очистке поверхностей тротуаров и дорог в Армянске, а также по завозу известковых растворов на кислотонакопитель завода "Крымский титан".По предварительным данным, причиной выпадения неизвестного химического вещества в Армянске как раз и было испарение содержимого кислотонакопителя "Крымского титана". Власти Крыма решили остановить работу завода на две недели, детей из города на это время решено было вывезти в детские лагеря и санатории.Сергей Аксенов рассказал также о сроках открытия движения по Крымскому мосту для большегрузного транспорта. По его словам, ожидаемый срок запуска движения грузовиков — конец сентября, передает ТАСС. Грузовики поедут по мосту, как только завершится оснащение сооружения необходимыми элементами безопасности.Автодорожную часть Крымского моста открыл 15 мая президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что открыть движение по Крымскому мосту для большегрузов планируется с 1 октября.