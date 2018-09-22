На первенстве России по летнему биатлону, которое продолжается в Тюмени, состоялась спринтерская гонка среди мужчин. Лучшим стал член сборной страны Александр Логинов, Дмитрий Малышко занял второе место, Петр Пащенко – третье.

На первенстве России по летнему биатлону, которое продолжается в Тюмени, состоялась спринтерская гонка среди мужчин. Лучшим стал член сборной страны Александр Логинов, Дмитрий Малышко занял второе место, Петр Пащенко – третье.Логинов совместил точную стрельбу и быстрый бег, так что на финише его и второго призера разделило более полуминуты. Малышко допустил один промах, а Пащенко – два.Эдуард Латыпов промазал трижды и остался шестым, Алексей Волков с одним промахом – 10-й, стрелявший чисто Максим Цветков – 12-й. Антон Бабиков и Алексей Слепов, которые допустили по 4 промаха, остались, соответственно, на 27-м и 46-м местах.