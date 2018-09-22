Матчем в подмосковных Химках между столичным Динамо и махачкалинским Анжи продолжилась программа 8-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Гости, испытывающие финансовые проблемы, оказались мотивированнее хозяев и выиграли 1:0.

Матчем в подмосковных Химках между столичным "Динамо" и махачкалинским "Анжи" продолжилась программа 8-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Гости, испытывающие финансовые проблемы, оказались мотивированнее хозяев и выиграли 1:0. Динамовцы не забили 11-метровый штрафной.Первая половина встречи прошла с небольшим территориальным преимуществом хозяев, однако на гол "бело-голубые" не наиграли. Они имели несколько полу-моментов, но извлечь из них хоть какой-то толк не сумели. В свою очередь гости редко доводили мяч до штрафной москвичей.Но уже начало второй 45-минутки все изменило: Понсе на 49-й минуте откликнулся на отличный пас Кулика и вывел "Анжи" вперед. Далее все проходило по классическому сценарию: одни убегают, другие их догоняют.Впрочем, гости не убегали, а старательно держали счет. Динамовцы жали, жали, били много, но не слишком точно, однажды попали в перекладину и даже не реализовали пенальти (Луценко), и в итоге вынуждены были признать домашнее поражение с минимальным счетом 0:1.