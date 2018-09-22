Лада Приора на большой скорости врезалась в каток, перемещавшийся по проезжей части в месте проведения дорожных работ. В результате инцидента погибли четыре человека, находившиеся в легковушке. Еще один пассажир Лады госпитализирован в тяжелом состоянии.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей около четырех часов утра в субботу, 22 сентября, на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринская в Тамбове.На записи видно, как автомобиль "Лада Приора" на большой скорости врезался в каток, передвигавшийся по проезжей части в месте проведения дорожных работ по укладке асфальта.Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в результате столкновения погиб 21-летний водитель легковушки и три его пассажира. Четвертый пассажир, находившийся в салоне "Лады", госпитализирован в тяжелом состоянии.Правоохранители отметили, что участок улицы, где произошло ДТП, был освещен и оборудован знаками, предупреждавшими о дорожных работах.В настоящее время стражи порядка работаю над установлением всех обстоятельств инцидента.