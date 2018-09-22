В Дагестане задержан заместитель руководителя администрации главы и правительства республики. Прошли обыски в его кабинете и дома. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Замруководителя администрации главы и правительства республики Дагестан Исмаил Эфендиев задержан сотрудниками ФСБ. Задержание высокопоставленного чиновника прошло в субботу, 22 сентября, в рамках расследования уголовного дела по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").В ФСБ уточняют, что в данный момент ведется допрос задержанного. Ранее прошли обыски в рабочем кабинете Эфендиева и у него дома.59-летний Эфендиев назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства региона в ноябре 2017 года. Является кандидатом экономических наук, ему присвоено почетное звание "Заслуженный экономист РФ", также он награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан".Ранее в Дагестане были задержаны и другие высокопоставленные чиновники: бывший вице-премьер, экс-министр здравоохранения, бывший руководитель регионального Росавтодора и другие.