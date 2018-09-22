Автобус, перевозивший школьников из города Аксарай на мероприятие в Стамбул, попал в аварию. В результате ДТП погибли два человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Полиция ведет расследование.

В субботу, 22 сентября, в турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего школьников на мероприятие в Стамбул.По предварительной информации, автобус выехал за пределы проезжей части, врезался в придорожное ограждение и перевернулся.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента погибли два человека, еще 17 – получили травмы различной степени тяжести.Водители, оказавшиеся поблизости от места ЧП, вызвали спасателей и медиков, организовавших доставку пострадавших в больницу.Полиция изучает обстоятельства инцидента.