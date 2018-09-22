Боец смешанного стиля Джефф Монсон одержал победу над американцем Тимом Сильвией в Красногорске. Поединок по правилам грэпплинга прошел в рамках Дня города.

Боец смешанного стиля Джефф Монсон одержал победу над американцем Тимом Сильвией в Красногорске.Поединок прошел в рамках Дня города на ринге, установленном на поле стадиона "Зоркий". Как сообщает ТАСС, 47-летний Монсон и 42-летний Сильвия боролись по правилам грэпплинга (вид единоборств, где запрещены любые удары). Монсон победил Сильвию удушением. "Я рад победе, рад, что порадовал жителей Красногорска", — сказал после поединка Монсон. Также он сообщил, что может перенести операцию в связи с травмой бедра, которая давно его беспокоит.В мае 2018 года Монсон получил гражданство России после соответствующего указа Владимира Путина. В сентябре он стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. В ММА Монсон провел 85 боев, одержал 60 побед. В качестве политика он собирается активно работать с детьми и их родителями, а также вплотную займется вопросами сортировки мусора в Подмосковье.