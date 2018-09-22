Расследование причин, по которым в небе над Сирией был сбит российский самолет Ил-20. продолжается. И пока стороны излагают свои версии, Dni.Ru попросили разобраться в ситуации экстрасенса. Оказалось, что крушение – это одновременно ошибка и наказание.

Расследование причин, по которым в небе над Сирией был сбит российский самолет Ил-20. продолжается. И пока стороны излагают свои версии, Dni.Ru попросили разобраться в ситуации экстрасенса. Оказалось, что крушение – это одновременно ошибка и наказание.Крушение самолета Ил-20 в Сирии с точки зрения паранормальной реальности – это кармическая ошибка. "Этотсамолет не должен быть сбит", – рассказала Dni.Ruтаролог, ясновидящая . "Мнепоказывают, что раскаиваются все стороны,и те, которые сбили, и те, которые несбили. Что-то пошло не так", – добавила она.Вместе с этим, у произошедшего виден отчетливый след наказания, которое также задевает все стороны. Высшие силы словно подстроили случившееся. "Разэто не должно было произойти, но произошло,значит, вклинился некий карающий элемент.Одних наказали за то, что они лезут туда,куда не надо", – расшифровала она этот сигнал для Израиля."Егоударили по рукам таким образом, что онисделали нечто недопустимое, то, за чтоим должно быть неловко, стыдно. То, зачто они должны оправдываться. Такимобразом, они будут пересматривать свойподход к этой стране, к тому, что ониделают в этой стране", – уверена экстрасенс.Возможно, Израилю придется пересмотреть не только свои отношения с Россией в контексте происходящего на Ближнем Востоке, но и задуматься о переформатировании взаимодействия с Сирией. Россия, уверена Марианна Абравитова, также изменит свое поведение в регионе после трагедии."Насподталкивают к тому, чтобы мы тожепересматривали свой подход и нахождениевнутри этой конфликтной ситуации. Отнас требуется большая осторожность,большая конспиративность, болеефильтрованный подбор кадров", – поведала таролог.Страшная жертва, которую понесли российские силы в регионе, должны заставить всех участников конфликта задуматься о происходящем. "Оченьжаль всех погибших людей, нашихсоотечественников. Таким образом, Высшиесилы привлекают наше внимание к тому,что делает каждая из сторон. Каждыйдолжен остановиться, подумать ипереформатировать своё отношение и кэтой ситуации, и к тому, каким путемдальше идти", – заключила Марианна Абравитова.Напомним, 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватный ответ.