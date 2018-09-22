Встреча восьмого тура молодежного чемпионата России между московскими клубами Спартак и ЦСКА завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Опальные игроки основной команды хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко провели на поле 90 минут.

Встреча восьмого тура молодежного чемпионата России между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Опальные игроки основной команды хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко провели на поле 90 минут.В составе победителей мячи забили Даниил Петрунин и Данила Прошляков. У проигравших единственный гол оказался на счету Данилы Янова.