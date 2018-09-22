Пока скандальная история развода Дениса Глушакова с женой Дарьей продолжает обрастать новыми подробностями, над футбольным клубом Спартак сгущаются тучи. Многие уверены, что эти вещи взаимосвязаны.

Пока скандальная история развода Дениса Глушакова с женой Дарьей продолжает обрастать новыми подробностями, над футбольным клубом "Спартак" сгущаются тучи. Многие уверены, что эти вещи взаимосвязаны.Развод футболиста "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи рискует стать одним из самых скандальных разрывов звездных пар в 2018 году. Виной всему – видео, появившееся в Сети. На записи видно, как спортсмен отдыхает в бане в компании некой незнакомки. Даму тут же окрестили проституткой, хотя есть сведения, что ее с футболистом связывают давние отношения.Как бы то ни было, общественное мнение восприняло увиденное крайне негативно. Для поклонников футбола это стало еще одним доказательством сгущающихся туч над командой "Спартак". "В команде сейчас наблюдается какое-то беспомощное и растерянное состояние. После разгромного матча Лиги Европы с "Рапидом" это впечатление только усилилось", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."На этом фоне похождения Глушакова по баням и конфликт с его женой выглядят и вовсе отвратительно. Для болельщиков "Спартака" все что сейчас происходит в клубе и вокруг него напоминает один большой плевок в душу", – добавил он.Отметим, пока у публики не сложилось консенсуса относительно разрыва футболиста с женой. Кто-то рассказывает, мол, Денис Глушаков сам поймал супругу на измене и пытался мирно разойтись с ней, одновременно строя свою личную жизнь. Другая сторона рассказывает страшные вещи.Так, в эфире шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" показали фрагмент интервью супруги футболиста, в котором она обвинила бывшего возлюбленного в постоянных изменах и рукоприкладстве. Он занимался только футболом и бабами", – сообщила супруга звезды спорта.Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что супруги уже сожгли за собой все мосты и помириться уже не смогут. Возможно, в ходе бракоразводного процесса всплывут еще более шокирующие подробности их семейно жизни.