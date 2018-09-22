По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Возбуждено уголовное дело

По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Возбуждено уголовное делоИз-за конфликта в магазине житель Судогодского района Владимирской области ранил ножом мужчину. Об этом сообщили в региональном УМВД.По данным пресс-службы ведомства, пьяный 36-летний подозреваемый поссорился в магазине с местным жителем. В ходе ссоры последний ударил нетрезвого мужчину по голове.«Затаив обиду, мужчина решил отомстить недавнему знакомому. Спустя несколько дней злоумышленник нашел обидчика, нанес ему удар ножом в область живота, после чего скрылся», - сказали в полиции.Там добавили, 32-летнему потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, в настоящий момент он находится в больнице.По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Возбуждено уголовное дело.