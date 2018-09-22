В Туле завершился матч восьмого тура чемпионата России по футболу между местным Арсеналом и казанским Рубином. Хозяева поля не смогли удержать победу, пропустив мяч уже в добавленное время. Итоговый счет - 2:2.

В Туле завершился матч восьмого тура чемпионата России по футболу между местным "Арсеналом" и казанским "Рубином". Хозяева поля не смогли удержать победу, пропустив мяч уже в добавленное время. Итоговый счет — 2:2.На 14-й минуте защитник "Арсенала" Кадри Мохаммед точным ударом головой вывел туляков вперед. В целом первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля.После перерыва Зелимхан Бакаев увеличил преимущество "Арсенала", удачно сыграв на добивании. Практически тут же Игорь Коновалов отыграл один мяч. А Хорен Байрамян и вовсе мог сравнять счет, однако не сумел с пенальти пробить Артура Нигматуллина.И все же гости добились своего. Филип Уремович уже в добавленное время забил гол, спасший "Рубин" от поражения.