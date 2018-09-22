В Минобороны Китая ответили на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов. Санкции были введены в отношении военных ведомств Китая, сотрудничающих с российскими оборонными компаниями.

В Минобороны Китая ответили на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов. Санкции были введены в отношении военных ведомств Китая, сотрудничающих с российскими оборонными компаниями. В официальном комментарии МО КНР говорится, что взаимодействие Москвы и Пекина в области национальной обороны не нарушает норм международного права, и Вашингтон не имеет права вмешиваться в эти отношения. В китайском военном ведомстве требуют, чтобы США признали свою ошибку и отменили ограничения, передает "Россия 24".20 сентября США ввели санкции из-за сделок по покупке российских самолетов и ЗРС С-400. В ответ на это официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан предупредил, что ответственность за последствия от этого шага будет нести Вашингтон.