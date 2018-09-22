Возможность создания на территории провозглашенной Луганской народной республики международной администрации для ЛНР неприемлема, заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник. Таким образом он прокомментировал инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Возможность создания на территории провозглашенной Луганской народной республики международной администрации для ЛНР неприемлема, заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник. Таким образом он прокомментировал инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина."В республиках Донбасса властные структуры избираются народом", — подчеркнул Пасечник, слова которого цитирует "Интерфакс".Ранее в субботу глава МИД Украины заявил, что Киев совместно со странами Запада подготовил проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе. Он назвал три основных пункта документа: введение в регион миротворцев, полицейских сил, а также создание международной администрации, которая заменит власти на территории ЛНР и ДНР.Говоря о представленном проекте, Пасечник заявил, что Климкин "обсчитался", поскольку в мирном плане для Донбасса должно быть не три, а две составляющих: выполнение Минских договоренностей и смена власти в Киеве "на ту, которая будет в состоянии выполнить подписанный комплекс мер".Исполняющий обязанности главы ЛНР также заявил на митинге в субботу, что принял решение баллотироваться на пост главы республики. Выборы в ЛНР и ДНР назначены на 11 ноября.Планы Украины по восстановлению мира в Донбассе уже раскритиковали член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько и заместитель председателя российской Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так, Безпалько указал, что план Климкина сделает из предполагаемой миротворческой миссии в Донбассе "оккупационную", а Чепа отверг саму возможность управлять народом с помощью "какой-то администрации извне". Депутат уверен, что это никогда не будет работать.