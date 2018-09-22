Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился тайным планом по урегулированию в Донбассе. В нем три пункта – присутствие миротворцев, полицейские силы, а также международная администрация, которая должна заменить властные структуры.

Проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе уже давно готов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Тайным планом" он поделился в эфире радио "Новое время".По его словам, документ составлен западными странами совместно с Украиной. В резолюции отмечается важность присутствия в регионе миротворческих сил. При этом Климкин отметил, что миротворцам нужно находиться в зоне конфликта, а не "сидеть вдоль линии соприкосновения", а количество контингента – это не самый принципиальный вопрос.Второй пункт плана — полицейские силы, которые будут обеспечивать "реальное разоружение" и отвечать за безопасность. Третий — международная администрация, которая должна заменить властные структуры в зоне конфликта. Причем, последние два пункта – это "мегапринципиальные вопросы", по словам Климкина.Украинский министр добавил, что "давно готовый" проект резолюции не выносится на рассмотрение Совбеза ООН для того, чтобы не позволить России "сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации".Высказывания Климкина прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, в этом плане речь фактически идет "о зачистке территории Донбасса так называемыми полицейскими силами с последующей передачей ее под контроль Киева". На своей странице в Facebook он написал, что этот проект не имеет никакого отношения к минским соглашениям. По его мнению, попытка его реализации вызовет взрыв насилия в Донбассе, перечеркнув возможности мирного урегулирования.