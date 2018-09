Команды Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону в ходе которой проводят выставочные матчи и пробуют новичков. Кулб Торонто Мейпл Ливз подписал трехлетний контракт с российский форвардом Семеном Дер-Аргучинцевым.

Команды Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону в ходе которой проводят выставочные матчи и пробуют новичков. Кулб "Торонто Мейпл Ливз" подписал трехлетний контракт с российский форвардом Семеном Дер-Аргучинцевым..@SportChek Player Alert: The @MapleLeafs have signed forward Semyon Der-Arguchintsev to a three-year entry-level contract.Details >> https://t.co/6OYSGbWLGV | #TMLtalk pic.twitter.com/4oHZX8fRee— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 22 сентября 2018 г.В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев играл за команду "Питерборо" в хоккейной юниорской лиге штата Онтарио и был выбран "Торонто" на драфте-2018 под общим 76-м номером. Теперь у него появился шанс сыграть за "кленовые листья" в регулярном чемпионате.