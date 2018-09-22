В Уфе стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный Салават Юлаев принимал на своем льду Барыс из Астаны. Встреча получилась сверхрезультативной. Уфимская команда добилась победы над соперником со счетом 7:3.

В Уфе стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Салават Юлаев" принимал на своем льду "Барыс" из Астаны. Встреча получилась сверхрезультативной. Уфимская команда добилась победы над соперником со счетом 7:3.Ключевым в этом матче стал второй период, когда хоккеисты "Салавата Юлаева" забросили пять безответных шайб в ворота гостей. Всего же хозяева льда забили семь голов.При счете 7:1 в пользу уфимской команды игроки "Барыса" в третьем периоде сумели отличиться дважды, однако это их не спасло от поражения."Салават Юлаев" переместился после победы на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков. "Барыс" остался на седьмой строчке с 9 баллами.