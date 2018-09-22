Террористы, открывшие огонь из автоматического оружия по участникам и зрителям военного парада в иранском Ахвазе в субботу утром, убили 28 человек.

Террористы, открывшие огонь из автоматического оружия по участникам и зрителям военного парада в иранском Ахвазе в субботу утром, убили 28 человек. Об этом сообщил замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги. Число раненых достигло 60 человек, пишет РИА Новости. Все стрелки были ликвидированы. Трое — на месте, остальные скончались в больнице.Как рассказал иранский парламентарий, террористы приехали из Иракского Курдистана и мстили удары, которые ранее нанесла иранская армия в этом районе.Российский сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования иранцам в Twitter. Пушков назвал терроризм общим врагом для России и Ирана.Представительство ООН в Иране также поддержало семьи погибших. Дипломаты выразили соболезнования и пожелали раненым скорейшего выздоровления.Как считает эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов, террористы выбрали целью армию и правительство Ирана. Долгов предположил, что теракт осуществили суннитские радикальные группировки, так как днем нападения была выбрана годовщина ирано-иракской войны. По мнению аналитика, к организации нападения могли быть причастны представители спецслужб США, Израиля и Саудовской Аравии.Другую точку зрения озвучил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, который предположил в интервью ТАСС, что теракт мог быть организован консервативными силами внутри Ирана, чтобы скомпрометировать нынешнее реформаторское правительство.