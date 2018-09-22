Российский автогонщик Даниил Квят, который в будущем году планирует возвращение в число действующих пилотов Формулы-1 в команде Toro Rosso, обзавелся новым менеджером. Им стал Николя Тодт, сын президента Международной федерации автоспорта Жана Тодта.

Российский автогонщик Даниил Квят, который в будущем году планирует возвращение в число действующих пилотов "Формулы-1" в команде Toro Rosso, обзавелся новым менеджером. Им стал Николя Тодт, сын президента Международной федерации автоспорта Жана Тодта."Я занимался карьерой Даниила в последние несколько месяцев, – цитирует Тодта Autosport. – И очень заинтересован в том, чтобы помочь подобному таланту, который, как мне кажется, все еще не закончил дела в "Формуле-1".Некоторое время назад было неофициально объявлено, что Квят подписал контракт со своей старой новой "конюшней" и теперь понятно, кто ему в этом помог. Николя Тодт, ранее работал в качестве менеджера и агента с пилотами Фелипе Массой, Шарлем Леклером, Хосе-Мария Лопесом и Джеймсом Каладо.