Минобороны РФ обнародует полную информацию о крушении Ил-20 российских Воздушно-космических сил в Сирии. Завтра, 23 сентября, в военном ведомстве опубликуют поминутную хронологию того, что происходило с российским самолетом и как действовала израильская авиация в районе катастрофы.

Минобороны РФ обнародует полную информацию о крушении Ил-20 российских Воздушно-космических сил в Сирии, передает телеканал "Россия 24". Завтра, 23 сентября, в военном ведомстве опубликуют поминутную хронологию того, что происходило с российским самолетом и как действовала израильская авиация в районе катастрофы.Будут также предоставлены данные радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября. Российский Ил-20 был сбит ракетой сирийской системы ПВО над акваторией Средиземного моря. При крушении самолета погибли 15 российских военнослужащих.Российский разведывательный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем у берегов Сирии вечером 17 сентября. Позднее выяснилось, что в него попала ракета ЗРК С-200, принадлежавшего средствам сирийской ПВО. Все 15 членов экипажа Ил-20 погибли.После трагедии командующий ВВС Израиля Амикам Норкин передал России информацию об инциденте, в результате которого был сбит российский самолет. Делегация Армии обороны Израиля провела в Москве встречи с командующим ВКС России Сергеем Суровикиным и другими высокопоставленными российскими военными.