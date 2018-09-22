Иран возлагает ответственность за теракт в городе Ахваз на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов.

Иран возлагает ответственность за теракт в городе Ахваз на "региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов". Об этом говорится в официальном сообщении МИДа Исламской республики. Этим утром неизвестные боевики открыли огонь по участникам военного парада. Погибли одиннадцать человек, раненых около тридцати.В городе Ахваз марширует колонна Корпуса стражей исламской революции. Большой праздник: "неделя святой обороны", годовщина начала ирано-иракской войны. Когда звучат первые выстрелы, и военные, и зрители, поначалу воспринимают их как должное. И только потом понимают: стреляют в них.Боевики вели огонь с двух точек: двое в камуфляже приехали на мотоцикле и заранее спрятались в парке, их подельники пронесли автоматы на трибуну. В списке погибших и раненых как военнослужащие, так и женщины с детьми.Президенту Роухани об атаке доложили во время такого же парада в Тегеране: он вскоре покинул трибуну, его ожидало экстренное совещание.По последним данным, всех боевиков удалось ликвидировать, впрочем, поиски их возможных пособников продолжаются. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял, власти полагают, за ней стоит группа арабских сепаратистов.