К президенту Украины обратились с предложением отправить в отставку главу украинского МИД Павла Климкина. Заявление о необходимости уволить главу внешнеполитического ведомства прозвучало от внефракционного депутата украинского парламента Виктора Балога.

К президенту Украины обратились с предложением отправить в отставку главу украинского МИД Павла Климкина. Заявление о необходимости уволить главу внешнеполитического ведомства прозвучало от внефракционного депутата украинского парламента Виктора Балога.Призыв депутата вызван заявлением Климкина, которое он сделал в эфире телеканала "1+1". С его точки зрения, Закарпатье — регион, испытывающий влияние соседних стран. "Там веками мирно живут, работают, делают вино, ходят друг к другу в гости и украинцы, и представители национальных меньшинств", — сказал Климкин в эфире.По мнению Балоги, такие высказывания должны нести за собой последствия в виде отставки: "Климкин скоро договорится до того, что все мы в Закарпатье вообще не украинцы. И всех нас, как крымских татар, надо куда-то вывезти, чтобы не мешали строить идеальное общество. Это не уровень дипломата", — сказал Балога.Подверглись критике и слова Климкина о том, что в Закарпатье процветает контрабанда и немного — туризм.Балога, занимавший в Закарпатской области руководящие должности (от мэра города Мукачева до председателя областной администрации) считают, что эта территория ассоциируется с европейским стилем жизни, здесь активно развивается промышленность и туризм. А Климкин рассказывает о ней "как о какой-то дыре", возмущается Балога. При этом власти не ремонтируют дороги в области, здесь процветает контрабанда и варварская вырубка леса. Отдельные сетования Балоги касались восстановления ужгородского аэропорта.Ранее отставки Климкина партия "Оппозиционный блок" требовала отставки Климкина за заявления об отказе поставлять воду на территорию Крыма.