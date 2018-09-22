Актриса Мария Голубкина, потрясшая зрителей нелицеприятными историями об Андрее Миронове на передаче Судьба человека с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия 1, призналась, что в тот момент не была откровенной. Также она раскрыла свое отношение к браку.

Актриса Мария Голубкина, потрясшая зрителей нелицеприятными историями об Андрее Миронове на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1", призналась, что в тот момент не была откровенной. Также она раскрыла свое отношение к браку.Легендарный артист Андрей Миронов стал примером для подражания миллионов мужчин и объектом для воздыханий миллионов женщин СССР. Тем сильнее было удивление зрителей, когда его приемная дочь актриса Мария Голубкина в эфире программы "Судьба человека" раскрыла актера совсем с другой стороны."Если говорить честно, то он был истерически-психическим. Я понимаю, что у него все время болела голова. У него была аневризма. Но, думаю, это доставляло ему удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная", – ошарашила она своим признанием.Однако позже актриса призналась, что не была откровенна с Борисом Корчевниковым. "Кто сказал, что у Корчевникова я говорила правду? Это же не исповедь. Это шоу-программа, там свои законы", – цитирует ее . Впрочем, подробнее в эту тему она углубляться не стала.Как бы то ни было, из слов Марии Голубкиной складывается ощущение, что в семейных отношениях она разочарована. "Скажу, как и мама: я уже была замужем. Зачем мне идти этой дорогой по второму разу?", – заметила актриса.Однако и тут проявилась дуалистичность ее артистичной натуры. Ведь многие поклонники помнят, как на красной дорожке Московского кинофестиваля Мария Голубкина появилась в свадебном платье. "Я понимаю, что публика этой темой интересуется. Иногда приходится оправдывать ожидания. Платье невесты – это удачная хохма", – объяснила она свой образ.