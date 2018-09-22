Водитель фургона на ровном месте не справился с управлением и выехал на пути, где его автомобиль перевернулся, едва не задев трамвай. Инцидент, произошедший в субботу, 22 сентября, попал в объектив регистратора очевидца.

В объектив автомобильного регистратора очевидца попал момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 22 сентября, на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске.На записи видно, что водитель фургона по неустановленной пока причине не справился с управлением.Его транспортное средство завиляло из стороны в сторону, после чего выехало на за пределы дороги на пути, где и перевернулось, едва не задев стоявший на светофоре трамвай.Сведений о пострадавших в результате аварии не поступало.