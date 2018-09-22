Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько раскритиковал планы Киева по восстановлению мира в Донбассе.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько раскритиковал планы Киева по восстановлению мира в Донбассе. Как заявил Безпалько RT, Украина намерена использовать ООН как средство ликвидации органов власти и вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик.План, озвученный министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сделает из предполагаемой миротворческой миссии "оккупационную", считает Безпалько. По мнению политика, агрессивные планы Киева по установлению международной администрации и вводу полицейских сил в Донбасс подогреты президентской кампанией на Украине."Вопрос с миротворцами реанимируют, вероятно, чтобы усилить ареол патриотизма вокруг головы Порошенко", — отметил эксперт.С Безпалько солидарен зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат отвергает саму возможность управлять народом с помощью "какой-то администрации извне". "Это никогда не будет работать", — сказал Чепа.Парламентарий напомнил о позиции Москвы по этому вопросу, которая заключается в ограничении полномочий миротворцев только линией соприкосновения сторон. "Что значит "новые полицейские силы в регионе"? Необходимость их абсолютно непонятна", — заключил Чепа.