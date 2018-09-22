Работы по переносу платформы Карачарово Горьковского
направления Московской железной дороги практически завершены. Вскоре здесь
появится крупнейший не только в Москве, но и в Европе транспортно-пересадочный узел, благодаря которому
серьезно разгрузятся Курский вокзал и две станции метро Арбатско-Покровской линии.
Работы по переносу платформы "Карачарово" Горьковского
направления Московской железной дороги практически завершены. Вскоре здесь
появится крупнейший не только в Москве, но и в Европе транспортно-пересадочный узел, благодаря которому
серьезно разгрузятся Курский вокзал и две станции метро Арбатско-Покровской линии.
Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, готовность
объекта оценивается более чем на 80%. Сейчас идут отделочные работы на
платформе №1 и в пешеходном тоннеле, а на платформе №2 завершается монтаж
навесов.
Платформа "Карачарово" войдет в состав крупнейшего
транспортно-пересадочного узла "Рязанская", где в единую систему будут
интегрированы сразу четыре вида транспорта: метро, МЦК, наземный городской
транспорт и пригородные электрички.
В процессе реализации этого масштабного проекта идет строительство
нового остановочного пункта "Карачарово" в непосредственной близости к МЦК и
подземного пешеходного тоннеля. Это обеспечит формирование трехуровнего
пересадочного узла, в который войдут две станции метро "Нижегородская"
Некрасовской и Большой кольцевой линий, платформа "Карачарово" Горьковского
направления железной дороги и станция МЦК "Нижегородская".
В составе пересадочного узла будут разворотная площадка для
автобусов стоянка такси. Также проектом предусмотрено
обустройство дополнительных подъездных путей к ТПУ. Ожидается, что его
пассажиропоток составит около 400 тысяч человек в сутки.
После сдачи всего объекта целиком пересадка пассажиров с
одного вида транспорта на другой станет возможна в теплом контуре. Этот проекта
позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и станции метро метрополитена
"Курская" и "Чкаловская", а также платформу "Серп и молот", пояснил Марат Хуснуллин.
По его словам, завершить интеграцию МЦК с Горьковским
направлением железной дороги планируется уже в следующем году. Всего для связки
МЦК и МЖД в столице строятся шесть пересадочных узлов.