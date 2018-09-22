Работы по переносу платформы Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги практически завершены. Вскоре здесь появится крупнейший не только в Москве, но и в Европе транспортно-пересадочный узел, благодаря которому серьезно разгрузятся Курский вокзал и две станции метро Арбатско-Покровской линии.

Работы по переносу платформы "Карачарово" Горьковскогонаправления Московской железной дороги практически завершены. Вскоре здесьпоявится крупнейший не только в Москве, но и в Европе транспортно-пересадочный узел, благодаря которомусерьезно разгрузятся Курский вокзал и две станции метро Арбатско-Покровской линии.Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, готовностьобъекта оценивается более чем на 80%. Сейчас идут отделочные работы наплатформе №1 и в пешеходном тоннеле, а на платформе №2 завершается монтажнавесов.Платформа "Карачарово" войдет в состав крупнейшеготранспортно-пересадочного узла "Рязанская", где в единую систему будутинтегрированы сразу четыре вида транспорта: метро, МЦК, наземный городскойтранспорт и пригородные электрички.В процессе реализации этого масштабного проекта идет строительствонового остановочного пункта "Карачарово" в непосредственной близости к МЦК иподземного пешеходного тоннеля. Это обеспечит формирование трехуровнегопересадочного узла, в который войдут две станции метро "Нижегородская"Некрасовской и Большой кольцевой линий, платформа "Карачарово" Горьковскогонаправления железной дороги и станция МЦК "Нижегородская".В составе пересадочного узла будут разворотная площадка дляавтобусов стоянка такси. Также проектом предусмотренообустройство дополнительных подъездных путей к ТПУ. Ожидается, что егопассажиропоток составит около 400 тысяч человек в сутки.После сдачи всего объекта целиком пересадка пассажиров содного вида транспорта на другой станет возможна в теплом контуре. Этот проектапозволит снизить нагрузку на Курский вокзал и станции метро метрополитена"Курская" и "Чкаловская", а также платформу "Серп и молот", пояснил Марат Хуснуллин.По его словам, завершить интеграцию МЦК с Горьковскимнаправлением железной дороги планируется уже в следующем году. Всего для связкиМЦК и МЖД в столице строятся шесть пересадочных узлов.