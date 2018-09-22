Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР в связи с введенными санкциями за сотрудничество с Россией.

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР в связи с введенными санкциями за сотрудничество с Россией.Как сообщает Центральное телевидение Китая, послу было сделано резкое представление в связи с введением санкций, которые затрагивают военные структуры КНР и ответственных лиц. Других подробностей канал не приводит.Санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта были введены в четверг, 20 сентября. Поводом для их введения стало заключение сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. В противном случае Америка будет нести ответственность за последствия, приводятся в сообщении слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.