В Москву со всей России съезжаются паломники к православной святыне - мощам святителя Спиридона. Их доставили накануне, а с сегодняшнего дня доступ к ним в Храме Христа Спасителя открыли для всех.

В Москву со всей России съезжаются паломники к православной святыне — мощам святителя Спиридона. Их доставили накануне, а с сегодняшнего дня доступ к ним в Храме Христа Спасителя открыли для всех.Наталья Протасова — из города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Самолетом примерно три часа. Прилетела, чтобы поклониться мощам святого и попросить за родного человека."Так совпало, что у нас в семье случилась беда. Я будут просить за сына, за его здоровье", — говорит она.Сибирь, Урал, Липецк, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону — тысячи людей со всей страны едут, чтобы несколько часов отстоять в очередях и всего лишь на миг прикоснуться к святыне.Святой Спиридон Тримифунтский — епископ на Кипре, живший в четвертом веке и известный своим благочестием и многочисленными чудесами. Десница святителя постоянно находится на острове Корфу, откуда ее привезли греческие священники — сам настоятель храма святого Спиридона.Святыня объехала 11 городов России, к ней успели прикоснуться полмиллиона верующих. Ожидается, что в Москве деснице святителя придут поклониться десятки тысяч паломников. Доступ будет открыт до 14 октября.Просят за детей и внуков, просят о финансовом и семейном благополучии, просят о здоровье. Просят о разном, но то, что объединяет всех этих людей, пришедших сегодня в Храм Христа Спасителя — так это вера, что святой Спиридон Тримифунтский им обязательно поможет.