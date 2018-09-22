Число погибших при теракте на юге Ирана возросло до 29 человек.

Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения в результате теракта в городе Ахваз на юге Ирана, сообщает агентство Mehr. Число погибших может возрасти, так как многие пострадавшие, доставленные в больницы, получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии.Теракт в городе Ахваз на юге Ирана произошел в субботу утром во время военного парада. Террористы обстреляли из-за трибуны зрителей и участников парада. Двое нападавших были уничтожены, еще двое задержаны.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Телеграмма со словами сочувствия и поддержки была направлена в адрес президента Республики Иран.Иранский лидер Хасан Роухани приказал министерству разведки мобилизовать все службы для выявления всех ответственных за эту атаку (ранее высказывалась версия о связи террористов с США и Израилем) и предпринять "незамедлительные меры" для помощи раненым.Свои соболезнования в адрес пострадавших и родственникам погибших выразили МИД Сирии и представительство ООН в Иране. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от лица белорусского народа "пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также мира и спокойствия стране", сообщает пресс-служба белорусского лидера.