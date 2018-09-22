В Роскосмосе подтвердили участие России в переговорах с США по поводу постройки орбитальной окололунной станции.

В Роскосмосе подтвердили участие России в переговорах с США по поводу постройки орбитальной окололунной станции. Как заявил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко, российская сторона выступает за равное сотрудничество как в проекте Deep Space Gateway, так и других проектах. "Мы за кооперацию", — подчеркнул Устименко.Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с будущими специалистами заявил, что Россию не устраивают предложения американцев по доле участия Роскосмоса в лунной программе. "США считают, что она их. Такая большая американская национальная программа, а все должны в ней соучаствовать", — отметил глава Роскосмоса.По словам Рогозина, Россия не считает для себя возможной второстепенную роль в "вершине научной деятельности всех космических держав", пишет ТАСС.