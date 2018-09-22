Американские истребители F-22 поднимались для сопровождения двух групп российских разведывательных самолетов вблизи Аляски. Самолеты не нарушали границ воздушного пространства США и Канады.

Американские истребители F-22 поднимались для сопровождения российских разведывательных самолетов.Как сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), две группы российских самолетов совершали полет к северу от Аляски. Каждая группа состояла из двух российских самолетов.В НОРАД подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ воздушного пространства США и Канады, они летели в международном воздушном пространстве.11 сентября F-22 также поднимались для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски, сообщает "Интерфакс". 1 сентября был зафиксирован полет двух Ту-95 к югу от Алеутских островов.