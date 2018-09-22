Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом на военном параде в Иране.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом на юге Ирана."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями вылазки террористов в городе Ахваз", — говорится в телеграмме, направленной в адрес президента Ирана Хасана Рухани. Текст послания опубликован на сайте Кремля.Российский президент выражает возмущение этим кровавым преступлением и считает, что все причастные к теракту понесут заслуженное наказание.Владимир Путин считает, что произошедший теракт в очередной раз напомнил о необходимости борьбы с терроризмом и выразил готовность в дальнейшем взаимодействии с Ираном "в противостоянии этому злу.Теракт в городе Ахваз на юге Ирана произошел в субботу утром во время военного парада. Террористы обстреляли из-за трибуны зрителей и участников парада. Двое нападавших были уничтожены, еще двое задержаны. По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.